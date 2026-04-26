Pkw überschlägt sich und hinterlässt Trümmerfeld: Polizei sucht nach flüchtigem Fahrer

Hamburg - Schock in der Hansestadt: Am frühen Sonntagmorgen krachte es im Hamburger Stadtteil Horn. Der Polizeieinsatz läuft aktuell noch.

Am Sonntagmorgen überschlug sich in Hamburg-Horn ein Pkw bei einem Unfall. © Lars Ebner

Gegen 5.11 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Sievekingsallee gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Der Grund: Ein Pkw hat sich bei einem Unfall überschlagen und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Dabei ist das Fahrzeug mit weiteren geparkten Wägen kollidiert und hinterließ dadurch ein Trümmerfeld auf der Straße.

Die Ursache für den Crash ist bislang nicht bekannt. Auch wie viele weitere Fahrzeuge durch den Unfallverursacher beschädigt wurden, ist noch nicht ganz klar.

Fotos vom Unfallort zeigen, dass mindestens zwei weitere Pkw demoliert wurden. Angaben zu Verletzten konnte der Sprecher ebenfalls nicht machen.