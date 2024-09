13.09.2024 14:40 LKW übersieht Radfahrerin: 71-Jährige stirbt

Am Freitagmittag ereignete sich am Baumwall in Hamburg ein schrecklicher Unfall, bei dem eine 71-jährige Radfahrerin ums Leben kam.

Von Mila Martinez

Hamburg - Am Freitagmittag ereignete sich am Baumwall ein schrecklicher Unfall, bei dem eine 71-jährige Radfahrerin ums Leben kam. Der LKW übersah die 71-jährige Radfahrerin. Sie starb noch an der Unfallstelle. © HamburgNews Wie die Polizei Hamburg am Nachmittag mitteilte, hatte ein Lastwagen gegen 12.14 Uhr die Radfahrerin übersehen und diese überfahren. Sie starb noch an der Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Seniorin mit ihrem Bike auf dem Gehweg in Richtung Helgoländer Allee unterwegs und fuhr aus ungeklärter Ursache unvermittelt auf den angrenzenden Fahrradweg. Der parallel fahrende LKW stieß daraufhin mit der Radfahrerin zusammen. Mehrere Zeugen, die das schreckliche Unglück beobachteten, sowie die Angehörigen des Opfers, mussten durch das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort betreut werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden von der Polizei gebeten, wichtige Informationen zu teilen und sich unter der Telefonnummer 040 4286 56789, beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

