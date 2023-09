Mahnwache erinnert an von Lastwagen überrollten 15-Jährigen

Hamburg - Mit einer bewegenden Mahnwache haben in Hamburg am Samstag etwa 400 Menschen ein Zeichen nach dem Tod eines 15-jährigen Radfahrers gesetzt.

Etliche Menschen legten sich bei der Mahnwache auf die Osdorfer Landstraße. © Christoph Seemann/HamburgNews

Sie versammelten sich gegen 14 Uhr an der Osdorfer Landstraße im Stadtteil Groß Flottbek. Dort legten sie Blumen nieder und zündeten Kerzen an. An der Stelle des tödlichen Unfalls wurde ein weiß gestrichenes Geisterrad aufgestellt. Damit soll an den getöteten Jungen erinnert werden.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Hamburg hatte zu der Mahnwache aufgerufen.

Etliche Menschen folgten dem Aufruf und legten sich symbolisch gemeinsam mitten auf die Straße, daneben ihre Fahrräder.

An dieser Stelle starb am Dienstagnachmittag ein 15-Jähriger.