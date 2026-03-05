Mann baut schweren Frontalcrash und flieht
Hamburg - Schwerer Unfall im Hamburger Süden! Am frühen Donnerstagabend ist ein Auto im Stadtteil Wilhelmsburg auf der Otto-Brenner-Straße mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen. Der Unfallverursacher machte sich anschließend aus dem Staub.
Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Wagen frontal in einen entgegenkommendes Fahrzeug gekracht. Ein weiteres Auto konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr in die Unfallstelle.
Die drei beteiligten Fahrzeuge erlitten allesamt einen Totalschaden, zudem erlitt eine Person nach ersten Erkenntnissen ein Schleudertrauma.
Der Unfallverursacher stieg nach der Kollision aus seinem Wagen aus und türmte. Die Polizei fahndet derzeit mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Dabei kontrollierten die Beamten nach Zeugenhinweisen sogar mehrere S-Bahnen im Bereich des Bahnhof Wilhelmsburg.
Mittlerweile konnte die Polizei den Flüchtigen antreffen. Dieser gibt allerdings an, nicht hinter dem Steuer gesessen zu haben.
Warum es zu dem Unfall gekommen ist, sei derzeit noch unklar.
Nach TAG24-Informationen soll der Mann zuvor bereits gegen 18.30 Uhr auf der Straße Kornweide einen Auffahrunfall gehabt haben und flüchtete dort bereits mit hoher Geschwindigkeit vom Ort des Geschehens. Dies konnte der Sprecher auf Nachfrage aber nicht bestätigen.
Erstmeldung, 5. März, 20.11 Uhr; aktualisiert um 20.57 Uhr.
Titelfoto: Lenthe-Medien