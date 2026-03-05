Mann baut schweren Frontalcrash und flieht

Hamburg - Schwerer Unfall im Hamburger Süden! Am frühen Donnerstagabend ist ein Auto im Stadtteil Wilhelmsburg auf der Otto-Brenner-Straße mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen. Der Unfallverursacher machte sich anschließend aus dem Staub.

Nach einem Frontalcrash in Hamburg-Wilhelmsburg macht sich der Unfallverursacher aus dem Staub. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Wagen frontal in einen entgegenkommendes Fahrzeug gekracht. Ein weiteres Auto konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr in die Unfallstelle.

Die drei beteiligten Fahrzeuge erlitten allesamt einen Totalschaden, zudem erlitt eine Person nach ersten Erkenntnissen ein Schleudertrauma.

Der Unfallverursacher stieg nach der Kollision aus seinem Wagen aus und türmte. Die Polizei fahndet derzeit mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Dabei kontrollierten die Beamten nach Zeugenhinweisen sogar mehrere S-Bahnen im Bereich des Bahnhof Wilhelmsburg.

Mittlerweile konnte die Polizei den Flüchtigen antreffen. Dieser gibt allerdings an, nicht hinter dem Steuer gesessen zu haben.

Warum es zu dem Unfall gekommen ist, sei derzeit noch unklar.