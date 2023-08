19.08.2023 11:41 Mann klaut 75.000 Euro teuren Sportwagen und kracht in Kiosk, Halter kommt zufällig vorbei

In Hamburg-Altona ist ein Mann mit einem geklauten Mercedes in einen Kiosk gebrettert. Anschließend flüchtete er. Der Halter kam zufällig am Unfallort vorbei.

Von Robert Stoll

Hamburg - Das war nicht so clever! Ein Mann hat in der Nacht zu Samstag in Hamburg erst einen 75.000 Euro teuren Mercedes gestohlen und ist anschließend damit gegen eine Hauswand gekracht. Ein Mann ist mit einem gestohlenen Mercedes gegen eine Hauswand gekracht und anschließend geflüchtet. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Autodieb gegen 3 Uhr im Stadtteil Altona auf der Großen Rainstraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zum Hahnenkamp verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen, krachte gegen einen Poller und anschließend gegen die Scheibe eines Geschäftes. Nach dem Crash flüchtete der Täter, Zeugen filmten allerdings den Unfall und alarmierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb allerdings ohne Erfolg. Während die Beamten die Zeugen befragten, kam der Halter des gestohlenen Mercedes zufällig vorbei und gab an, dass ihm sein Auto entwendet worden war. Der Kiosk-Besitzer, der über seinem Laden wohnt, erklärte, dass es sich wie ein Erdbeben angefühlt habe, als der Wagen in sein Schaufenster gekracht war. Bei dem Unfall entstand ein hoher Sachschaden. © HamburgNews/Christoph Seemann Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann