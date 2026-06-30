Mann stirbt bei Radlader-Unfall auf Baustelle: Kollege steuerte das Fahrzeug
Hamburg - Tragischer Unfall in Hamburg: Am Montag ist eine Person auf einer Baustelle in der Hansestadt ums Leben gekommen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 59-jährigen Mann.
Wie ein Polizeisprecher am Montag gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 11.45 Uhr zur Neuen Rabenstraße alarmiert worden.
Am Dienstag gaben die Beamten an, dass der 59-Jährige auf einer Baustelle arbeitete, als dieser aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich von einem Radlader erfasst wurde.
Das Fahrzeug wurde zu diesem Zeitpunkt von einem 54-jährigen Mitarbeitenden auf der Baustelle geführt.
Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 59-Jährige noch an der Arbeitsstelle.
Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch ein Kriseninterventionsteam war am Montag im Einsatz.
Erstmeldung am 29. Juni um 12.41 Uhr, aktualisiert am 30. Juni um 10.29 Uhr.
Titelfoto: NEWS5/René Schröder