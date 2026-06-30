Mann stirbt bei Radlader-Unfall auf Baustelle: Kollege steuerte das Fahrzeug

Hamburg - Tragischer Unfall in Hamburg : Am Montag ist eine Person auf einer Baustelle in der Hansestadt ums Leben gekommen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 59-jährigen Mann.

Die Polizei im Einsatz auf einer Baustelle in Hamburg. Dort kam am Montag eine Person bei einem Unfall ums Leben. © NEWS5/René Schröder

Wie ein Polizeisprecher am Montag gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 11.45 Uhr zur Neuen Rabenstraße alarmiert worden.

Am Dienstag gaben die Beamten an, dass der 59-Jährige auf einer Baustelle arbeitete, als dieser aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich von einem Radlader erfasst wurde.

Das Fahrzeug wurde zu diesem Zeitpunkt von einem 54-jährigen Mitarbeitenden auf der Baustelle geführt.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 59-Jährige noch an der Arbeitsstelle.