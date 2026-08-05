Schwerer Unfall in Hamburg: Radfahrerin von Mazda erfasst und verletzt

Hamburg - Heftiger Crash in der Hansestadt : Am Mittwochvormittag wurde eine Radfahrerin von einem Mazda erfasst.

Am Mittwochvormittag wurde eine Radfahrerin in Hamburg von einem Auto erfasst. © Lenthe-Medien/Reimer

Gegen 10.50 Uhr ging der Notruf ein, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24. Sofort eilten die Einsatzkräfte zur Willy-Brandt-Straße Ecke Brandstwiete in Hamburg.

Nach ersten Erkenntnissen seien sogar zwei Autos an dem Unfall beteiligt gewesen, die miteinander kollidierten. Eines der Fahrzeuge, ein Mazda, erfasste schließlich auch noch die Frau auf ihrem Fahrrad.

Die Radfahrerin wird aktuell von einer Rettungswagenbesetzung vor Ort behandelt. Zur Schwere der Verletzungen lagen der Sprecherin bislang noch keine Informationen vor.

Auch zum genauen Unfallhergang gibt es bislang noch keine Details. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass die Fahrerin eines Mazda in die Willy-Brandt-Straße einbiegen wollte und dabei offenbar eine Radfahrerin übersah, die die Kreuzung bei Grün querte.