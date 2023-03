19.03.2023 13:00 Mann wird von S-Bahn erfasst und schwer verletzt, ältere Frau wird zum Gaffer

An der S-Bahn-Station Reeperbahn ist am Sonntag ein Mann in den Tunnel gelaufen, von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden.

Von Robert Stoll

Hamburg - Am Sonntagvormittag ist ein Mann an der Station Reeperbahn von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Ein Mann war an der S-Bahn-Station Reeperbahn von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. © Hamburg News/Christoph Seemann Wie ein Sprecher der Bundespolizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Mann vom Bahnsteig aus in den Tunnel hineingegangen und über einen Arbeitsweg gelaufen. Eine Bahn der Linie S1 in Richtung Poppenbüttel streifte ihn, wodurch er schwere Verletzungen erlitt. Der Zugführer leitete eine Schnellbremsung ein und brachte die S-Bahn zum Stehen. Das Ende des Zuges ragte noch in den Bahnhof herein, sodass die Fahrgäste ihn durch die letzte Tür verlassen konnten. Nur ein Rollstuhlfahrer, der nicht durch die Sitzreihen kam, musste ausharren, bis der Zug zurückgesetzt werden konnte. Hamburg Unfall 34-Jähriger wird von Auto erfasst und bleibt bewusstlos auf der Straße liegen Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen Stand gehe die Bundespolizei von einem Unfall aus, so der Sprecher. Als die Rettungskräfte den Mann zum Krankenwagen brachten und versorgten, soll eine ältere Dame nach TAG24-Informationen zu ihrem Handy gegriffen und Fotos gemacht haben. Eine ältere Dame griff zu ihrem Handy und machte Fotos von dem Rettungseinsatz. Die Polizei beschlagnahmte das Smartphone und löschte die Bilder. © Hamburg News/Christoph Seemann Trotz Aufforderung der Polizei, dies zu unterlassen, knipste sie fleißig weiter. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin das Handy und löschten die Bilder.

Titelfoto: Hamburg News/Christoph Seemann