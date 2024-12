Mercedes AMG rast in Hamburg gegen Baum: Zwei Tote und ein Schwerverletzter!

Hamburg - Schrecklich: In der Nacht zum heutigen Dienstag hat sich in Hamburg ein tödlicher Unfall ereignet. Zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren kamen dabei ums Leben, ein dritter (30) wurde schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Hamburg sind in der Nacht zum heutigen Dienstag zwei Männer ums Leben gekommen. Ein dritter wurde schwer verletzt. © HamburgNews

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei am Morgen auf TAG24-Nachfrage mitteilte, ereignete sich die Tragödie gegen 2.46 Uhr auf der Kieler Straße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der 28-jährige Fahrer eines Mercedes AMG vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte etwa in Höhe der Straße Lunapark gegen einen Lichtmast sowie einen Baum am Straßenrand und wurde dazwischen eingeklemmt.

Der Rettungsdienst brachte den 28-Jährigen unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik, wo er wenig später starb. Ein schwer verletzter 30-Jähriger kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ebenfalls in eine Klinik transportiert und erlag diesen wenig später.

Zeugen des tödlichen Unfalls und Angehörige wurden vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut.