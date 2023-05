Mercedes-AMG überschlägt sich und hinterlässt Trümmerfeld: Mindestens 200.000 Euro Sachschaden

Hamburg - Am Samstagabend verlor ein 28-jähriger Mercedes-AMG-Coupé-Fahrer in Hamburg-Rotherbaum die Kontrolle über sein Fahrzeug und hinterließ dabei ein regelrechtes Trümmerfeld.

Rettungskräfte am Unfallort. Der Sachschaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. © Christoph Seemann/Hamburg News

Wie ein Sprecher des Lagezentrums in Hamburg auf Nachfrage von TAG24 erklärte, war der 28-Jährige gegen 23.06 Uhr auf der Rentzelstraße in Richtung Grindelallee unterwegs, als er laut Zeugenaussagen hinter der Kreuzung Rentzelstraße/Bundesstraße so stark beschleunigte, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Demnach geriet er auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einem geparkten Auto und einem Kantstein, überschlug sich und nahm mehrere Schutzbügel, Verkehrsschilder, Fahrräder und weitere Fahrzeuge mit. Insgesamt seien sechs Autos und zwölf Fahrräder beschädigt worden.

Der 28-Jährige wurde in dem Mercedes kurzzeitig eingeklemmt, konnte aber von einem Zeugen aus dem Wrack befreit werden. Er sei mit Schmerzen im Arm und einem Schock ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) gebracht worden.

Zeugen vermuteten, dass es sich um ein Autorennen gehandelt haben könnte, so der Polizeisprecher weiter. Dies konnte die Polizei bislang jedoch noch nicht bestätigen.