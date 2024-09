10.09.2024 08:35 Motorradfahrer kracht in Radler: Biker im Krankenhaus gestorben

Nach einem schweren Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Radfahrer am vergangenen Donnerstag ist der Biker in einem Krankenhaus in Hamburg verstorben.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Tragisch: Nach dem schweren Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Radfahrer am vergangenen Donnerstag ist der Biker in einem Krankenhaus in Hamburg verstorben. Am vergangenen Donnerstag kollidierten in Hamburg ein Motorrad- und ein Radfahrer miteinander. Der Biker verstarb einige Tage später im Krankenhaus. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, erlag der Mann, der als 24-jähriger Pole identifiziert werden konnte, bereits am Sonntag seinen schweren Verletzungen. Der Biker war am vergangenen Donnerstag gegen 22.18 Uhr auf dem Jenerseitedeich frontal mit dem 44-jährigen Radfahrer kollidiert - er hatte dabei keinen Helm getragen. Während der 44-Jährige anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen war, hatte der Motorradfahrer in Lebensgefahr geschwebt. Zeugen hatten berichtet, dass der 24-Jährige deutlich zu schnell unterwegs gewesen und an einer Verkehrsinsel auf die Gegenspur geraten sein soll. Dort kam es schließlich zur folgenschweren Kollision.

