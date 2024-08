07.08.2024 09:37 Mysteriös: Polizei wird nach Unfall alarmiert, findet aber nur ein leeres Auto

Nach einem Unfall in Hamburg am gestrigen Dienstag fand die Polizei erst nur ein leeres Auto vor. Nach einiger Zeit entdeckte sie einen Mann in einem Gebüsch.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Mysteriöser Unfall in Hamburg: Am gestrigen Dienstag wurde die Polizei in den Süden der Hansestadt gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie einen beschädigten Wagen, aber zunächst keine Personen. Zunächst entdeckten die Polizisten nur ein leeres, beschädigtes Auto. Nach einiger Zeit fanden sie jedoch einen Mann, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte. © Lenthe-Medien/Presang Gegenüber TAG24 erklärte ein Polizeisprecher am heutigen Mittwoch, dass die Einsatzkräfte um 21.17 Uhr über den Unfall in der Straße "An der alten Süderelbe" im Stadtteil Francop informiert worden waren. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, fanden sie zunächst nur ein leeres, stark beschädigtes Auto - von etwaigen Beteiligten oder Verletzten war nichts zu sehen. Nach einiger Zeit entdeckten die Beamten in einem Gebüsch in der Nähe jedoch einen 56-Jährigen, der sich dort versteckt hatte. Der Rumäne war leicht verletzt und stark betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Hamburg Unfall Vorfahrt genommen? Autos krachen in Hamburg zusammen Der Mann gab an, Beifahrer in dem Unfallwagen gewesen zu sein. Angeblich sei er mit drei anderen Personen unterwegs gewesen. Von diesen fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, bei der auch eine Wärmebilddrohne sowie ein Spürhund eingesetzt wurden - jedoch ohne Ergebnis. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Presang