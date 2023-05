Nach Rollerunfall: 18-jährige erliegt schweren Verletzungen - Zeugen gesucht!

Hamburg - Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Bergstedt ist eine 18-jährige Sozia eines Rollerfahrers am Sonntagnachmittag zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, ist die junge Frau inzwischen ihren Verletzungen erlegen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen?