Person stürzt in die U3-Gleise: Feuerwehr kann nur noch den Tod feststellen
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Von Markus Klemm
Hamburg - Ein Mensch ist am Freitag am Hamburger Hauptbahnhof bei einem Sturz in die Bahngleise der U-Bahnlinie U3 ums Leben gekommen.
Der genaue Unfallhergang sei bislang nicht bekannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Gleiches gelte für das Geschlecht und das Alter des Opfers.
Der Mensch sei aber nicht von einer U-Bahn überrollt oder erfasst worden.
Die alarmierte Feuerwehr habe den Strom am Gleis abstellen lassen, konnte den Mensch nach eigenen Angaben aber nur noch tot bergen.
Es sollen 24 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt gewesen sein. Wegen des Einsatzes wurde die U3 zwischen Rathaus und Berliner Tor in beide Richtungen unterbrochen. Mittlerweile fahren die Bahnen wieder.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa