Person stürzt in die U3-Gleise: Feuerwehr kann nur noch den Tod feststellen

Hamburg - Ein Mensch ist am Freitag am Hamburger Hauptbahnhof bei einem Sturz in die Bahngleise der U-Bahnlinie U3 ums Leben gekommen.

Am Hamburger Hauptbahnhof ist ein Mensch nach einem Sturz in die U3-Gleise gestorben. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der genaue Unfallhergang sei bislang nicht bekannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Gleiches gelte für das Geschlecht und das Alter des Opfers.

Der Mensch sei aber nicht von einer U-Bahn überrollt oder erfasst worden.

Die alarmierte Feuerwehr habe den Strom am Gleis abstellen lassen, konnte den Mensch nach eigenen Angaben aber nur noch tot bergen.