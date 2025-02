06.02.2025 11:55 Rettungseinsatz auf Baustelle! Arbeiter stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Auf einer Baustelle in Hamburg-Lurup ist ein Mann am Donnerstagvormittag mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Von Robert Stoll

Hamburg - Schwerer Unfall auf einer Baustelle in Hamburg! Im Stadtteil Lurup ist ein Mann am Donnerstagvormittag mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Bauarbeiter ist auf einer Baustelle in Hamburg-Lurup mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, erlitt der Mann dabei schwere Verletzungen und wurde von einem Notarzt begleitet in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem schweren Absturz auf der Baustelle kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

