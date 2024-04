09.04.2024 07:25 Rote Ampel überfahren? Motorradfahrer in Hamburg schwer verletzt

Am Montagabend hat es an einer Kreuzung in Hamburg-Rotherbaum einen Unfall gegeben, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Von Luisa Buck

Hamburg - Am Montagabend hat es an einer Kreuzung in Hamburg-Rotherbaum einen Unfall gegeben, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. An der Kreuzung kollidierte das Motorrad mit gleich zwei Autos. © Christoph Seemann/Hamburg News Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung Rentzelstraße und Schröderstiftstraße. Nach ersten Erkenntnissen war der 58-jährige Kradfahrer am Abend auf der Rentzelstraße unterwegs gewesen, als er laut Zeugenaussagen an der Kreuzung "An der Verbindungsbahn" eine rote Ampel missachtete. Dabei kollidierte der Mann mit zwei Autos, die nach links in die Schröderstiftstraße abbiegen wollten. Hamburg Unfall Busunfall in Hamburg: Vier Personen verletzt Der Fahrer stürzte von seinem Krad und blieb verletzt liegen, so der Sprecher weiter. Neben einem Unterschenkelbruch zog er sich auch eine Verletzung an der Halswirbelsäule zu und wurde von den alarmierten Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Hintergründe ermittelt nun die Polizei.

