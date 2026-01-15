Streifenwagen "erheblich beschädigt": Als Polizisten die Verfolgung aufnehmen, kracht es

Hamburg - Heftige Szenen in der Hansestadt : Als ein Polizeifahrzeug am Donnerstagabend in Hamburg die Verfolgung mit einem anderen Auto aufnahm, krachte es.

Ein Polizeiauto kollidierte mit einem anderen Auto während einer Verfolgungsjagd. © Christoph Seemann

Einsatzkräfte der Polizei wurden zunächst zu einem stehenden Auto in die Rodigallee gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24. Aus welchem Grund die Beamten dort hin gerufen wurden, konnte der Sprecher allerdings nicht beantworten.



Doch statt sich der Kontrolle zu unterziehen, flüchteten die Insassen mit dem dort stehenden Fahrzeug und fuhren davon. Der Streifenwagen nahm daraufhin die Verfolgung auf und brachte das flüchtende Auto schließlich zum Stehen.

Daraufhin sprangen die Insassen aus dem Wagen und rannten davon. Einer der Fahrer konnte mittlerweile gefunden werden. Ein weiterer sei noch auf der Flucht.