Tierischer Einsatz! Reh wird bei Unfall verletzt und legt Verkehr lahm

Hamburg - Tierischer Einsatz für die Polizei! Ein Reh hat am Hamburger Flughafen kurzzeitig den Verkehr lahmgelegt. Zuvor war es zu einem Unfall gekommen.

Ein verletztes Reh sorgte an einer Straße am Hamburger Flughafen für eine Sperrung. © Citynewstv

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war das Tier gegen 8.10 Uhr auf der Flughafenumgehung Zeppelinstraße von einem Auto erfasst und verletzt worden. Anschließend lag es kauernd an der Mittelleitplanke und bewegte sich nicht mehr vom Fleck.

Die Einsatzkräfte bekamen bei der Rettung Unterstützung von Schwanenvater Olaf Nieß und dem zuständigen Revierförster. Gemeinsam konnten sie das verletzte Tier einfangen und es in eine Transportbox bringen.

Aufgrund der Verletzungen wurde das Reh zu einem Tierarzt gebracht.