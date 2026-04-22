Tierischer Einsatz! Reh wird bei Unfall verletzt und legt Verkehr lahm
Hamburg - Tierischer Einsatz für die Polizei! Ein Reh hat am Hamburger Flughafen kurzzeitig den Verkehr lahmgelegt. Zuvor war es zu einem Unfall gekommen.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war das Tier gegen 8.10 Uhr auf der Flughafenumgehung Zeppelinstraße von einem Auto erfasst und verletzt worden. Anschließend lag es kauernd an der Mittelleitplanke und bewegte sich nicht mehr vom Fleck.
Die Einsatzkräfte bekamen bei der Rettung Unterstützung von Schwanenvater Olaf Nieß und dem zuständigen Revierförster. Gemeinsam konnten sie das verletzte Tier einfangen und es in eine Transportbox bringen.
Aufgrund der Verletzungen wurde das Reh zu einem Tierarzt gebracht.
Während des Einsatzes war die Zeppelinstraße für rund eine Stunde in beide Richtung komplett gesperrt worden. Gegen 9.20 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.
Titelfoto: Citynewstv