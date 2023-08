09.08.2023 09:20 Tödlicher Arbeitsunfall! Mann stürzt in die Tiefe und stirbt

In Hamburg-Heimfeld ist ein Mann am Mittwoch bei einem Unfall in einer Recyclingfirma gestorben. Er war auf ein Dach geklettert und dort in die Tiefe gestürzt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Tödlicher Unfall in einer Hamburger Recyclingfirma! Am Mittwochmorgen ist ein Mann im Stadtteil Heimfeld rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Mann war über eine Leiter auf das Dach geklettert und dort in die Tiefe gestürzt. © Blaulicht-News.de Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, ereignete sich der schreckliche Vorfall gegen 7.35 Uhr auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Wilhelm-Weber-Straße. Dort war ein Mann aus bislang noch ungeklärter Ursache mit einer Leiter auf das Dach geklettert und dort anschließend verunglückt. Mitarbeiter der Firma versuchten das Opfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu reanimieren, doch alle Versuche, auch die der Feuerwehr, blieben erfolglos. Die Wiederbelebungsversuche wurden schließlich eingestellt. Hamburg Unfall Erneuter Unfall bei Aurubis: Arbeiter erleidet Quetschungen Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.

Titelfoto: Blaulicht-News.de