Tödlicher Unfall auf Deich: Fahrer war auf der Flucht vor der Polizei

Hamburg - Tödlicher Unfall in Hamburg : Donnerstagnacht ist ein Auto im Stadtteil Allermöhe mit einem Baum kollidiert. Der 31-jährige Fahrer starb, seine 21-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Der Wagen geriet bei dem Unfall in Hamburg-Allermöhe in Brand. © HamburgNews/Christoph Seemann

Das Unglück ereignete sich gegen 1.30 Uhr auf dem Allermöher Deich.

Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, waren der 31-Jährige und die 21-Jährige in einem Carsharing-Wagen auf dem Ladenbeker Furtweg in südlicher Richtung unterwegs.

Ein Polizist in seinem Peterwagen bemerkte das Fahrzeug und wollte eine Verkehrskontrolle durchführen, der Anlass dafür ist unbekannt.

Doch der 31-Jährige ignorierte das Haltesignal und flüchtete mit dem Auto. Auf dem Allermöher Deich verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den BMW. Der Wagen kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sofort ging das Auto in Flammen auf.

Der Polizist löschte das brennende Fahrzeug. Weitere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten den leblosen Fahrer des Mietwagens befreien und versuchten ihn wiederzubeleben. Doch das gelang nicht. Der Mann starb an der Unfallstelle.