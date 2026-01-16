Tödlicher Unfall: Lok kollidiert mit HVV-Bus, elf Menschen betroffen

Hamburg - Schock am Freitagnachmittag in der Hansestadt: Am Bahnübergang Nippoldstraße kollidierte ein Bus des HVV mit einer Lok der Hafenbahn.

An einem Bahnübergang in Hamburg kollidierte am Freitag ein Bus mit einer Lok. © NEWS5 / Sebastian Peters

Insgesamt gab es durch den Unfall elf betroffene Personen, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Eine Person ist durch den Unfall verstorben. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Zwei leicht Verletzte sowie sechs noch leichter verletzte Personen.

Derzeit sei der Busfahrer in seinem Fahrzeug noch eingeklemmt. Aktuell findet vor Ort deshalb dessen technische Rettung statt, so der Sprecher weiter.