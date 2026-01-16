Tödlicher Unfall: Lok kollidiert mit HVV-Bus, elf Menschen betroffen
Hamburg - Schock am Freitagnachmittag in der Hansestadt: Am Bahnübergang Nippoldstraße kollidierte ein Bus des HVV mit einer Lok der Hafenbahn.
Insgesamt gab es durch den Unfall elf betroffene Personen, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.
Eine Person ist durch den Unfall verstorben. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Zwei leicht Verletzte sowie sechs noch leichter verletzte Personen.
Derzeit sei der Busfahrer in seinem Fahrzeug noch eingeklemmt. Aktuell findet vor Ort deshalb dessen technische Rettung statt, so der Sprecher weiter.
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass mehrere Personen auf der Fahrbahn gelegen haben. Diese Information konnte der Sprecher allerdings nicht bestätigen. Zur Unfallursache lagen dem Sprecher bislang keine Informationen vor.
