Tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht bei Harrendorf

Hagen im Bremischen – Am gestrigen Donnerstag ist eine 41-jährige Frau tödlich bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 48 bei Harrendorf tödlich verunglückt. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? © Polizeiinspektion Cuxhaven

Gegen 18.40 Uhr kam es auf der Albstedter Straße im Bereich Harrendorf zu einem Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen.

Ein noch unbekannter Autofahrer wollte in einer unübersichtlichen Rechtskurve eine 41-Jährige überholen, die mit ihrem Wagen aus Richtung Lübberstedt unterwegs war.

Als die Frau die Situation bemerkte, bremste sie sofort, um einen Crash mit dem Überholenden zu vermeiden.

Der Unbekannte kam erst links und anschließend rechts von der Straße ab. Dabei krachte er in einen Maschendrahtzaun, durchbrach diesen und kollidierte mit einigen, kleineren Bäumen am Straßenrand.

Wie die Polizeiinspektion Cuxhaven mitteilte, begab sich der Unfallverursacher direkt auf die Flucht in den naheliegenden Wald. Seine Beifahrerin, eine 41-jährige Frau aus Bremen, wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie an ihren schweren Verletzungen.

Mithilfe eines Polizeihubschraubers und Suchhunden wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen unter Zuhilfenahme begonnen. Diese führten bisher jedoch ins Nichts.

Der Unfallverursacher konnte noch nicht gefunden werden. Die Suche dauert an.