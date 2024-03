Unachtsamkeit sorgt für dramatischen Unfall in Hamburg

Hamburg - Im Hamburger Stadtteil Lohbrügge hat es am Dienstagabend einen Unfall gegeben, bei dem ein Mann verletzt wurde.

Einsatzkräfte der Feuerwehr kippen das Unfallauto wieder auf seine Räder. © Lars Ebner

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Abend gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 17.45 Uhr in der Straße "Am Langberg".

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren, nachdem ihm auf der Fahrt seine Zigarette heruntergefallen war.

Daraufhin fuhr er gegen einen Kantstein und in ein parkendes Auto. Der Unfallwagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, so der Sprecher weiter.

Erste Berichte, nach denen auch Drogen im Spiel gewesen sein sollten, verneinte er außerdem: "Das wurde alles überprüft."