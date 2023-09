Unfall auf Mundsburger Damm: Drei Verletzte

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg : Mitten im Berufsverkehr hat es am Montagmorgen auf dem Mundsburger Damm gekracht.

Ein Auto überschlug sich bei dem Unfall. © Citynewstv

Der erste Notruf ging um 8.46 Uhr ein, sagte ein Polizeisprecher zu TAG24. Demnach waren vier Autos an dem Unfall beteiligt.

Ein 33-Jähriger löste den Unfall aus. Der junge Mann war mit seinem Mercedes SUV stadtauswärts unterwegs. Dabei geriet er an einer Ampel in den Gegenverkehr und fuhr auf ein dort wartendes Auto. Der SUV überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Zwei weitere Autos wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes ebenfalls beschädigt.

Drei Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, darunter auch der Unfallverursacher. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Mundsburger Damm war infolge der Kollision in beide Richtungen vollgesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen.



Mittlerweile ist die Vollsperrung aufgehoben. In beide Fahrtrichtungen kann der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle zwischen Armgartstraße und Immenhof vorbeifahren.