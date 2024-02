Unfall im Hamburger Hafen! Güterzug kracht in Lastwagen

Hamburg - Schwerer Unfall im Hamburger Hafen! In Waltershof ist am Dienstagmorgen eine Hafenbahn mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Der Lastwagen wurde von dem Güterzug auf die Seite gekippt. © Blaulicht-News.de

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte der Sattelschlepper gegen kurz nach 7 Uhr verkehrsbedingt auf den Gleisen anhalten müssen.

Just in diesem Moment kam die Hafenbahn angebraust und knallte seitlich in den Auflieger. Dieser löste sich vom Lastwagen und kippte auf die Seite um.

Zum Glück war der Container zu diesem Zeitpunkt nicht beladen, sodass auch keinerlei gefährliche Stoffe austreten konnten. Rund zwei Stunden nach der Kollision konnte der Auflieger mithilfe eines Spezialkranes geborgen und wieder aufgerichtet werden.

Sowohl der Lkw- (38) als auch der Zugführer (43) blieben bei dem Unfall unverletzt.