21.03.2024 20:52 Unfall mit Zivilstreife: Ein Verletzter

Ein ziviler Streifenwagen war am Donnerstag in Hamburg in einen Unfall verwickelt. Dabei gab es einen Verletzten

Von Oliver Wunder

Hamburg - Ein ziviler Streifenwagen war am Donnerstag in Hamburg in einen Unfall verwickelt. Die beiden Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. © Blaulicht-News.de Am Stephansplatz krachte es gegen kurz vor 17 Uhr. Ein Zivilstreifenwagen befand sich auf Einsatzfahrt, als es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto kam, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei auf TAG24-Nachfrage. Dabei wurde der Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt. Hamburg Unfall Audi kracht in Bushaltestelle: Fahrradfahrer schwer verletzt Die Unfallursache ist unklar. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Rund um die Unfallstelle kam es zu Stau. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Titelfoto: Blaulicht-News.de