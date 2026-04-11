VW und Motorrad krachen ineinander: Zwei Personen im Krankenhaus
Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Am späten Samstagnachmittag krachte es zwischen einem schwarzen VW und einem Motorrad in Hamburg-Sinstorf.
Der Crash hat sich gegen 17.05 Uhr in der Winsener Straße Ecke Meckelfelder Weg zugetragen, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.
Zunächst hieß es, dass der Motorradfahrer nicht ansprechbar sei.
Mit dem Eintreffen der Polizei hatte sich dieses Bild jedoch nicht bestätigt. Zur Unfallursache lagen dem Sprecher bislang keine weiteren Informationen vor. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass sich die Kollision im Zuge eines Abbiegevorgangs ereignet habe.
Der Motorradfahrer hat sich durch den Unfall Verletzungen zugezogen. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Daraufhin wurde dieser in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Fahrerin des schwarzen VWs wurde in ein Krankenhaus transportiert.
Die Straße am Unfallort wurde für einige Zeit gesperrt. Mittlerweile ist die Fahrbahn jedoch wieder frei befahrbar.
Titelfoto: Lenthe-Medien