VW und Motorrad krachen ineinander: Zwei Personen im Krankenhaus

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Am späten Samstagnachmittag krachte es zwischen einem schwarzen VW und einem Motorrad in Hamburg -Sinstorf.

Bei einem Unfall in Hamburg sind am Samstagnachmittag ein Motorrad und ein schwarzer VW kollidiert. © Lenthe-Medien

Der Crash hat sich gegen 17.05 Uhr in der Winsener Straße Ecke Meckelfelder Weg zugetragen, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Zunächst hieß es, dass der Motorradfahrer nicht ansprechbar sei.

Mit dem Eintreffen der Polizei hatte sich dieses Bild jedoch nicht bestätigt. Zur Unfallursache lagen dem Sprecher bislang keine weiteren Informationen vor. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass sich die Kollision im Zuge eines Abbiegevorgangs ereignet habe.