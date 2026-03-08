Zwei Autos kollidieren auf großer Kreuzung: Eine Person in Klinik

Hamburg - Am Sonntagnachmittag krachte es in der Hansestadt : Gegen 15.56 Uhr sind zwei Autos auf einer großen Kreuzung in Hamburg-Poppenbüttel kollidiert.

Am Sonntagnachmittag kollidierten in Hamburg bei einem Unfall zwei Autos. © NEWS5 / Fabian Höfig

Der Unfall ereignete sich auf der Ulzburger Straße, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Sofort rückten die Einsatzkräfte aus, da gemeldet wurde, dass sich jemand noch in einem der Fahrzeuge befinden soll.

Doch noch auf dem Weg zur Einsatzstelle dann die Entwarnung: Die Person habe sich selbstständig aus dem Wagen befreien können.

Insgesamt eine beteiligte Person kam im Anschluss daran mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Wie genau sich der Unfall zugetragen hat, konnte der Sprecher nicht beantworten.