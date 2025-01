Verkehrs-Chaos! Deshalb staut es sich gerade rund um Hamburg

Vor allem Urlaubsrückkehrer brauchen an diesem Wochenende viel Geduld auf den Straßen rund um Hamburg. © Carsten Rehder dpa/lno

Es staue sich etwa massiv auf der Autobahn 7 von Flensburg in Richtung Hamburg, sagte ein ADAC-Sprecher. "Das sind natürlich einmal die Dänemark-Urlauber."

Zwischen Flensburg und Schuby gebe es fünf Kilometer stockenden Verkehr und weiter südlich, zwischen der Abfahrt Jagel und Kreuz Rendsburg sogar zwölf Kilometer Stau. "Da ist gerade richtig viel Verkehr." Auch auf der A1 seien von Lübeck in Richtung Hamburg viele Ostseeurlauber unterwegs.



"Viele sind jetzt an diesem Wochenende auf dem Rückweg, sozusagen von den Feriengebieten, sei es von Usedom, Rügen, der Ostseeküste, Nordseeküste." Am Samstag sei die Rückreisewelle angelaufen. "Am Sonntag erwarten wir auch noch mal dichtere Straßen." In vielen Bundesländern enden gerade erst die Ferien.

Hinzu komme das schwierige Wetter, sagte der Sprecher. "Es ist glatt auf den Straßen." Für Sonntag sei erneut Schnee und teils Regen angekündigt.