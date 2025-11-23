Achtung, Glatteis! Hier ist besondere Vorsicht geboten
Von Judith Bootsmann
Hamburg/Kiel - In den kommenden Tagen rutschen die Temperaturen im Norden teils deutlich unter null und es wird nass, frostig und glatt.
Am Sonntagabend greift von Westen sogar eine Front mit Schneefall auf Schleswig-Holstein und Hamburg über, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
Sonntagabend soll es an der Nordsee leicht schneien, die Temperaturen liegen zwischen höchstens 2 Grad in Hamburg und 5 Grad an der Nordsee.
In der Nacht zieht ostwärts ein Schneefall über Schleswig-Holstein in Richtung Mecklenburg-Vorpommern.
Der bleibt jedoch nicht liegen, die Temperaturen erreichen auf den Inseln 2 und sonst 0 bis -2 Grad. Von Westen her lässt der Schnee nach, der Niederschlag geht in Regen über. Örtlich besteht die Gefahr, dass dieser gefriert. Vereinzelt wird es glatt.
Eisige Temperaturen im Norden halten auch in der nächsten Woche an
Am Montag fällt wieder Regen, zu Beginn teils noch als Schnee oder als gefrierender Regen. Die Temperaturen steigen etwas an auf Höchstwerte von 3 Grad im Binnenland bis zu 7 Grad auf Helgoland. Nachts regnet es zeitweise.
Dienstags soll es stellenweise wieder etwas regnen, bei Temperaturen von 3 Grad in Hamburg und im Binnenland sowie um die 5 Grad an den Küsten. Kurze Schauer werden auch in der Nacht zum Mittwoch erwartet.
Es wird mit Tiefstwerten von 1 Grad auf den Inseln und bis -2 Grad im Binnenland etwas kälter.
