Achtung, Glatteis! Hier ist besondere Vorsicht geboten

Hamburg/Kiel - In den kommenden Tagen rutschen die Temperaturen im Norden teils deutlich unter null und es wird nass, frostig und glatt.

Im Landkreis Stade in Niedersachsen begann am Sonntagabend, Schneefall einzusetzen. © NEWS5 / Sebastian Peters

Am Sonntagabend greift von Westen sogar eine Front mit Schneefall auf Schleswig-Holstein und Hamburg über, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Sonntagabend soll es an der Nordsee leicht schneien, die Temperaturen liegen zwischen höchstens 2 Grad in Hamburg und 5 Grad an der Nordsee.

In der Nacht zieht ostwärts ein Schneefall über Schleswig-Holstein in Richtung Mecklenburg-Vorpommern.

Der bleibt jedoch nicht liegen, die Temperaturen erreichen auf den Inseln 2 und sonst 0 bis -2 Grad. Von Westen her lässt der Schnee nach, der Niederschlag geht in Regen über. Örtlich besteht die Gefahr, dass dieser gefriert. Vereinzelt wird es glatt.