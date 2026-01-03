Polare Kaltluft und reichlich Neuschnee: Jetzt kommt's richtig dicke!

Hamburg - Am Wochenende drohen Hamburg und Schleswig-Holstein weiter Schneefall, Sturm und eisige Kälte.

Im Jenischpark in Hamburg haben Wintersportler schon ihre Langlaufskier ausgepackt. © Christian Charisius/dpa

Autofahrer fluchen, der Winterdienst ächzt und Kinder jubilieren - der Norden steckt unter einer dicken Schneeschicht.

Und das soll noch lange nicht alles gewesen sein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, gibt's am Samstag und Sonntag kalte, polare Luftmassen für den Norden.

Am Samstagabend soll es im Süden Schleswig-Holsteins und in Hamburg stürmische Böen geben, an der Nordsee drohen teils schwere Sturmböen.

Entlang der Elbe und im Großraum Hamburg spricht der DWD die Gefahr von markantem Schneefall mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee in zwölf Stunden aus. Lokal könne es zu Unwettern mit über zehn Zentimetern Neuschnee in sechs Stunden kommen.

Durch den Wind sind auch noch Schneeverwehungen möglich.