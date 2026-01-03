 636

Winterdienst muss Unterstützung anfordern: Hamburg versinkt im Schnee

Kräftiger Schneefall in Hamburg! Der Winterdienst der Stadtreinigung befindet sich im Volleinsatz und muss sich Unterstützung holen.

Von Stephanie Lettgen

Hamburg - Kräftiger Schneefall in Hamburg! Der Winterdienst der Stadtreinigung befindet sich im Volleinsatz und muss sich Unterstützung holen.

Die Stadtreinigung hofft auf Unterstützung von der Müllabfuhr.  © dpa/Marcus Brandt

728 Kräfte und etwa 360 Fahrzeuge sind nach Angaben vom Morgen unterwegs, um zu streuen und zu räumen. Weitere Unterstützung soll dazukommen: "Wir stocken gerade noch auf", sagte der Sprecher der Stadtreinigung, Kay Goetze. "Wir gucken, dass wir Kollegen aus der Müllabfuhr hinzuziehen können."

Es kam zu überfrierender Nässe. Gestreut wird den Angaben zufolge auf wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, Busbuchten, Zebrastreifen sowie auf einem ausgewählten Radwegenetz.

Trotz des Einsatzes könne es weiter glatt sein, alle Verkehrsteilnehmer seien um Vorsicht gebeten.

Für das Räumen und Streuen der Gehwege, die nicht in der Zuständigkeit der Stadtreinigung liegen, seien die Anlieger verantwortlich.

Neuschnee erfordert zweite Räumung

Straßen mit Buslinienverkehr werden gestreut, der Neuschnee bringt den Winterdienst aber an seine Grenzen.
Straßen mit Buslinienverkehr werden gestreut, der Neuschnee bringt den Winterdienst aber an seine Grenzen.  © Christian Charisius/dpa

"Wir haben wieder richtig viel Niederschlag gehabt, also mehrere Zentimeter", sagte der Sprecher der Stadtreinigung weiter. Es sei so viel nachgekommen, dass ein zweiter Streu- und Räumdurchgang notwendig gewesen sei.

"Wir werden einige Hauptstraßen im Räumverbund fahren", erklärte Goetze. Das bedeute, dass mehrere Räumfahrzeuge nebeneinander fahren.

"Das hat man auch nicht so oft."

Derzeit klinge es etwas ab, aber man rechne mit neuem Schnee. Auch in den kommenden beiden Nächten sei volle Einsatzbereitschaft ausgerufen. "Wir sind auf alles vorbereitet."

