Winterdienst muss Unterstützung anfordern: Hamburg versinkt im Schnee

Hamburg - Kräftiger Schneefall in Hamburg ! Der Winterdienst der Stadtreinigung befindet sich im Volleinsatz und muss sich Unterstützung holen.

Die Stadtreinigung hofft auf Unterstützung von der Müllabfuhr. © dpa/Marcus Brandt

728 Kräfte und etwa 360 Fahrzeuge sind nach Angaben vom Morgen unterwegs, um zu streuen und zu räumen. Weitere Unterstützung soll dazukommen: "Wir stocken gerade noch auf", sagte der Sprecher der Stadtreinigung, Kay Goetze. "Wir gucken, dass wir Kollegen aus der Müllabfuhr hinzuziehen können."

Es kam zu überfrierender Nässe. Gestreut wird den Angaben zufolge auf wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, Busbuchten, Zebrastreifen sowie auf einem ausgewählten Radwegenetz.

Trotz des Einsatzes könne es weiter glatt sein, alle Verkehrsteilnehmer seien um Vorsicht gebeten.

Für das Räumen und Streuen der Gehwege, die nicht in der Zuständigkeit der Stadtreinigung liegen, seien die Anlieger verantwortlich.