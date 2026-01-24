Achtung, Glatteis! Wetterdienst warnt vor neuer Kältefront

Hamburg - Während in Hamburg nach dem Schneechaos die Straßen wieder frei sind, zeigt der Winter im Norden weiterhin seine frostige Seite.

Am Freitag hat Blitzeis in Oldenburg in Niedersachsen bereits für glatte Straßen und Wege gesorgt. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bereits am Samstag hat der Frost große Teile Norddeutschlands im Griff. Abgesehen von Nordfriesland und Angeln herrscht leichter Dauerfrost um -1 Grad.

Der Himmel bleibt meist grau, am Abend können außerdem sogar wieder einige Schneeflocken fallen! Die Höchstwerte liegen bei -2 Grad im Herzogtum Lauenburg, -1 Grad in Hamburg und bei immerhin plus 1 Grad auf den Nordfriesischen Inseln.

Auf den Nordseeinseln inklusive Helgoland sowie in Teilen an der Ostsee ist mit einzelnen Windböen um 55 km/h zu rechnen. Diese sollen bis zum Abend jedoch nachlassen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

In der Nacht zum Sonntag breitet sich leichter Frost mit Temperaturen zwischen -1 und -3 Grad aus. Von Südwesten und von der Ostsee her fällt gebietsweise leichter Schnee, bis zu zwei Zentimeter Neuschnee sind möglich - Glättegefahr inklusive!