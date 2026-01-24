Achtung, Glatteis! Wetterdienst warnt vor neuer Kältefront
Hamburg - Während in Hamburg nach dem Schneechaos die Straßen wieder frei sind, zeigt der Winter im Norden weiterhin seine frostige Seite.
Bereits am Samstag hat der Frost große Teile Norddeutschlands im Griff. Abgesehen von Nordfriesland und Angeln herrscht leichter Dauerfrost um -1 Grad.
Der Himmel bleibt meist grau, am Abend können außerdem sogar wieder einige Schneeflocken fallen! Die Höchstwerte liegen bei -2 Grad im Herzogtum Lauenburg, -1 Grad in Hamburg und bei immerhin plus 1 Grad auf den Nordfriesischen Inseln.
Auf den Nordseeinseln inklusive Helgoland sowie in Teilen an der Ostsee ist mit einzelnen Windböen um 55 km/h zu rechnen. Diese sollen bis zum Abend jedoch nachlassen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.
In der Nacht zum Sonntag breitet sich leichter Frost mit Temperaturen zwischen -1 und -3 Grad aus. Von Südwesten und von der Ostsee her fällt gebietsweise leichter Schnee, bis zu zwei Zentimeter Neuschnee sind möglich - Glättegefahr inklusive!
Wetter im Norden: Auch am Sonntag bleibt es winterlich
Auch in Hamburg sinken die Temperaturen auf etwa -2 Grad. Der Wind bleibt schwach bis mäßig, an der See teils frisch. Und auch der Sonntag verläuft tagsüber weiterhin winterlich. Im Norden ist anfangs noch etwas Schneefall möglich.
Meist bleibt es stark bewölkt, aber überwiegend trocken bei Höchstwerten um 0 Grad. An den Küsten frischt der Wind erneut auf, weshalb am Sonntagabend dort wieder einzelne Windböen zu erwarten sind.
Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa