Schluss mit Frühlingsgefühlen: Jetzt gibt's Gewitter, Sturm und Starkregen
Hamburg - Temperaturen im zweistelligen Bereich und strahlender Sonnenschein haben zuletzt zahlreiche Hamburger ins Freie gelockt. Doch jetzt kommt der Wetterumschwung.
Nach einem nebligen Start in den Dienstag soll es vormittags noch einmal auflockern, bevor die Sonne hinter einer dicken Wolkendecke verschwindet.
Zum späten Nachmittag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) erste Schauer an, auch Gewitter seien wahrscheinlich. Vereinzelt könne es auch zu starken Gewittern mit stürmischen Böen und Starkregen kommen.
Auch Mittwoch bleibt es bei Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad bewölkt und regnerisch.
Immerhin könnte sich die Sonne am Donnerstag mal wieder zeigen, bevor es am Freitag erneut wolkig bis stark bewölkt und gebietsweise regnerisch wird.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa