Grau im Norden: Am Wochenende wird es stürmisch und regnerisch

Hamburg - Das Wochenende in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt wolkenverhangen und zum großen Teil regnerisch.

Am Wochenende bleibt als regnerisch. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird das Wetter im Norden von einem Tiefdruckgebiet beeinflusst, welches noch am Freitagnachmittag von einer Kaltfront ersetzt werden soll.

Demnach sorge der Tiefdruckeinfluss noch bis zum Nachmittag für Sturmböen an der Nordseeküste, weshalb der DWD derzeit eine Sturmwarnung für die Region ausspricht.

Auch im Binnenland könne es zu starken Windböen kommen. Am Nachmittag soll der Wind mit Eintreffen der Kaltfront allerdings nachlassen, wie ein Meteorologe des DWD erklärt. Diese bringe vor allem Regen mit sich.

Heute sollen noch Höchsttemperaturen im zweistelligen Bereich - etwa zwölf bis 15 Grad Celsius - erreicht werden, bevor sie am Samstag in den einstelligen Bereich fallen.

Am ersten Tag des Wochenendes bleibe der Himmel bedeckt und vielerorts soll es den ganzen Tag über zu Regenschauern kommen.