Grau im Norden: Am Wochenende wird es stürmisch und regnerisch

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt unberechenbar. Wo es besonders stürmisch wird und wann endlich wieder Sonne durchbricht.

Von Cosima Eiwan

Hamburg - Das Wochenende in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt wolkenverhangen und zum großen Teil regnerisch.

Am Wochenende bleibt als regnerisch. (Archivbild)
Am Wochenende bleibt als regnerisch. (Archivbild)  © Christian Charisius/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird das Wetter im Norden von einem Tiefdruckgebiet beeinflusst, welches noch am Freitagnachmittag von einer Kaltfront ersetzt werden soll.

Demnach sorge der Tiefdruckeinfluss noch bis zum Nachmittag für Sturmböen an der Nordseeküste, weshalb der DWD derzeit eine Sturmwarnung für die Region ausspricht.

Auch im Binnenland könne es zu starken Windböen kommen. Am Nachmittag soll der Wind mit Eintreffen der Kaltfront allerdings nachlassen, wie ein Meteorologe des DWD erklärt. Diese bringe vor allem Regen mit sich.

Heute sollen noch Höchsttemperaturen im zweistelligen Bereich - etwa zwölf bis 15 Grad Celsius - erreicht werden, bevor sie am Samstag in den einstelligen Bereich fallen.

Am ersten Tag des Wochenendes bleibe der Himmel bedeckt und vielerorts soll es den ganzen Tag über zu Regenschauern kommen.

Zwischen den Wolken: Am Sonntag kommt teilweise die Sonne raus

Bevor es am Sonntagnachmittag auflockern könnte, bleibt es zunächst regnerisch. (Archivbild)
Bevor es am Sonntagnachmittag auflockern könnte, bleibt es zunächst regnerisch. (Archivbild)  © Marcus Brandt/dpa

In der Nacht zum Sonntag gibt es daraufhin auch wieder vereinzelt Frost, wenn die Temperaturen örtlich auf minus ein Grad Celsius fallen, wie der Meteorologe erklärt.

"Der Regen wird uns bis Sonntagmittag beschäftigen", lautet die Vorhersage des DWD.

Dementsprechend bleibe es am Sonntagmorgen bedeckt und regnerisch, bevor es am Nachmittag wieder auflockert und vereinzelt auch die Sonne wieder zum Vorschein kommt.

Tagsüber soll es sich dann wieder etwas aufwärmen, auf Temperaturen um zehn Grad Celsius, nachts bleibe es aber frisch.

