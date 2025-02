Bis zu 15 Grad! Kehrt schon der Frühling im Norden ein?

Im Norden klettern die Temperaturen auf bis zu 15 Grad an. Ein Spaziergang an der Elbe ist da willkommen. © Marcus Brandt/dpa

Auch im Norden Deutschlands klettert das Thermometer auf teils zweistellige Werte, wie Meteorologin Julia Schmidt vom Deutschen Wetterdienst sagte. "Der Temperaturanstieg ist allmählich in Arbeit." Am Donnerstag selbst liegen die Höchstwerte bei 5 bis 6 Grad an der Elbe, in Mecklenburg-Vorpommern werden etwa 3 Grad erreicht.

Am Freitag aber dreht das Wetter die Heizung leicht hoch. "Das wird dann einen Sprung machen und wir erwarten an der dänischen Grenze bis 11 Grad und Hamburg könnte die 14 Grad erreichen." Im Osten halte sich die Kälte am längsten.

Auch dort werden die Temperaturen dann aber am Samstag zweistellig. "In Vorpommern sind an die 10 Grad möglich." Im Norden Schleswig-Holsteins sind bis zu 13 Grad drin und die Menschen an der Elbe dürfen sich auf bis zu 15 Grad freuen. Der Samstag gilt als Höhepunkt des frühlingshaften Intermezzos, danach wird es wieder kühler - wenn auch nur leicht.