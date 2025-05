Sommerfeeling bis Donnerstag - danach wird's nass und stürmisch in Hamburg

Hamburg - Die Woche beginnt in Hamburg mit frühlingshaften Temperaturen und viel Sonne - ideal für Outdoor-Aktivitäten. Ab Freitag zieht jedoch ein Wetterumschwung mit Regen und kühleren Temperaturen auf.

Ab Freitag wird es ungemütlich in Hamburg. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dürfen sich die Hamburger am Dienstag auf echtes Sommerfeeling freuen. Die Temperaturen steigen auf gefühlte 24 Grad - perfekt für einen Spaziergang an der Alster oder ein Eis in der Sonne.



Die Sommerstimmung hält jedoch nicht lange an. Bereits am Mittwoch und Donnerstag sinken die Temperaturen wieder auf 15 bis 18 Grad. Dazu kommen immer stärkere Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h.

Pünktlich zum Wochenende schlägt das Wetter endgültig um. Ab Freitag bestimmen Regen, Gewitter und Temperaturen unter 15 Grad das Bild in der Hansestadt. Besonders am Samstag und Sonntag sind laut Prognose vermehrt Schauer, windige Böen und Gewitter zu erwarten.

Wer die Sonne genießen möchte, sollte dies also noch bis Donnerstag tun - ab Freitag heißt es dann: Regenjacke statt Sonnenbrille!