Erst Hitze, dann Unwetter? So wird das Wetter am Wochenende in Norddeutschland
Hamburg - Auf Hamburg und Schleswig-Holstein kommt eine Hitzewelle zu. Doch es drohen auch schwere Gewitter.
Nach Temperaturen unter 20 Grad und viel Regen sehnen sich die Norddeutschen sommerliches Wetter zurück. Am Wochenende kommt es - allerdings auch mit voller Wucht.
"Am Freitag können die Temperaturen in Hamburg auf bis zu 33 Grad hochgehen", sagt David Menzel, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD), gegenüber TAG24.
Etwas kühler werde es im Norden Schleswig-Holsteins, bei 29 Grad dürften Nord- und Ostsee aber dennoch zu einem erfrischenden Bad einladen.
Auch am Samstag knackt Hamburg wohl die 30-Grad-Marke, in Niedersachsen werden bis zu 34 Grad erwartet.
Im Tagesverlauf kühlt eine von der Nordsee kommende Kaltfront die Luft etwas ab.
"Kaltfront klingt aber immer so dramatisch. Die Temperaturen gehen unter 30 Grad, die Hitze wird also nicht komplett vertrieben", schränkt Menzel ein.
Dem Norden drohen schwere Gewitter
Mit der Hitze könnten dem Norden aber auch Unwetter drohen. "Am Freitag und Samstag können Gewitter dabei sein, die teilweise auch stark oder schwer ausfallen können", warnt der Meteorologe. Für eine Unwetterwarnung sei es aber noch zu früh.
Als sehr hoch stuft der DWD auf TAG24-Anfrage die Wahrscheinlichkeit ein, dass für Hamburg und das Umland eine Hitzewarnung ausgesprochen wird. Von Freitag bis einschließlich Montag sei eine Warnung möglich.
Den Freibädern in Hamburg, die nach anhaltend schlechtem Wetter ihre Pforten schon wieder geschlossen haben, werden diese Aussichten jedenfalls gefallen.
Titelfoto: Markus Scholz/dpa