Erst Hitze, dann Unwetter? So wird das Wetter am Wochenende in Norddeutschland

Hamburg - Auf Hamburg und Schleswig-Holstein kommt eine Hitzewelle zu. Doch es drohen auch schwere Gewitter.

Am Wochenende empfiehlt sich eine Erfrischung in den Gewässern. © Markus Scholz/dpa

Nach Temperaturen unter 20 Grad und viel Regen sehnen sich die Norddeutschen sommerliches Wetter zurück. Am Wochenende kommt es - allerdings auch mit voller Wucht.

"Am Freitag können die Temperaturen in Hamburg auf bis zu 33 Grad hochgehen", sagt David Menzel, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD), gegenüber TAG24.

Etwas kühler werde es im Norden Schleswig-Holsteins, bei 29 Grad dürften Nord- und Ostsee aber dennoch zu einem erfrischenden Bad einladen.

Auch am Samstag knackt Hamburg wohl die 30-Grad-Marke, in Niedersachsen werden bis zu 34 Grad erwartet.

Im Tagesverlauf kühlt eine von der Nordsee kommende Kaltfront die Luft etwas ab.

"Kaltfront klingt aber immer so dramatisch. Die Temperaturen gehen unter 30 Grad, die Hitze wird also nicht komplett vertrieben", schränkt Menzel ein.