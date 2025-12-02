Feuerroter Himmel in Hamburg: Doch jetzt wird es nass

Hamburg - Es war ein letzter Gruß eines Hochs: In vielen Orten in Norddeutschland zeigte sich der Himmel rund um den Sonnenaufgang spektakulär und farbenfroh.

Am Dienstagmorgen war der Sonnenaufgang in Hamburg farbenfroh. © Benjamin Haller/dpa

In den kommenden Tagen wird es dann allerdings deutlich weniger bunt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. "Es war im Grunde der letzte Hoffnungsschimmer." Von nun an werde es grau im Norden.

Dafür sorge ein Frontensystem, das aus dem Westen heranziehe. "Das sorgt hier und da für leichten Regen und das wird auch das Thema der kommenden Tage bis Donnerstag sein."

Es werde stark bewölkt sein und immer wieder Regen und Sprühregen geben. "Dass man komplett trocken durch den Tag kommen wird, das wird nicht der Fall sein."