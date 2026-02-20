Glatteis und Regen im Norden: Das Wetter bleibt unbeständig

Zum Wochenende zeigt sich das Wetter im Norden wechselhaft. Regen und milde Temperaturen prägen die nächsten Tage. Es besteht jedoch weiterhin Glatteisgefahr.

Von Nina Becker

Hamburg - Das Wochenende bringt im Norden wechselhaftes Wetter. Heute lockert es anfangs noch auf, bevor sich in Schleswig-Holstein und Hamburg die Wolken verdichten und es abends regnet.

Am Freitag kann es noch einmal glatt auf den Straßen werden. (Archivbild)
Am Freitag kann es noch einmal glatt auf den Straßen werden. (Archivbild)  © Bodo Marks/dpa

Dabei besteht die Gefahr von gefrierendem Regen und Glatteis, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Vormittags bleibt es frostig, im Verlauf des Tages steigen die Temperaturen auf null bis zwei Grad in Schleswig-Holstein und drei Grad in Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es dagegen trocken bei Höchstwerten zwischen minus einem und einem Grad.

In der Nacht zum Samstag muss weiterhin mit Glatteis gerechnet werden. Es bleibt bedeckt und regnet zeitweise kräftig.

Die Temperaturen liegen bei ein bis vier Grad in Schleswig-Holstein und Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern ist es mit minus einem bis minus vier Grad kälter.

Dort wird anfangs auch Schnee erwartet. An der Küste frischt der Wind auf.

Am Wochenende wird es milder

Am Wochenende wird es dann windig in Norddeutschland: vor allem an den Küsten. (Archivbild)
Am Wochenende wird es dann windig in Norddeutschland: vor allem an den Küsten. (Archivbild)  © Bernd Wüstneck/dpa

Am Samstag zieht der Regen ab, es bleibt jedoch bewölkt mit kurzen Auflockerungen.

Die Temperaturen steigen auf maximal vier Grad auf Fehmarn, acht Grad in Hamburg und fünf bis acht Grad in Mecklenburg-Vorpommern. An der Küste weht ein frischer Wind, es werden teils Windböen erwartet.

In der Nacht zum Sonntag zieht von Westen her Regen auf. Die Minimaltemperaturen liegen zwischen fünf und zwei Grad.

An der Küste weht weiterhin ein frischer und teils böiger Wind.

Der Sonntag zeigt sich bedeckt, der Regen zieht ab und es werden milde Temperaturen erwartet.

