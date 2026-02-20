Glatteis und Regen im Norden: Das Wetter bleibt unbeständig

Von Nina Becker Hamburg - Das Wochenende bringt im Norden wechselhaftes Wetter. Heute lockert es anfangs noch auf, bevor sich in Schleswig-Holstein und Hamburg die Wolken verdichten und es abends regnet.

Am Freitag kann es noch einmal glatt auf den Straßen werden. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

Dabei besteht die Gefahr von gefrierendem Regen und Glatteis, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Vormittags bleibt es frostig, im Verlauf des Tages steigen die Temperaturen auf null bis zwei Grad in Schleswig-Holstein und drei Grad in Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es dagegen trocken bei Höchstwerten zwischen minus einem und einem Grad.

In der Nacht zum Samstag muss weiterhin mit Glatteis gerechnet werden. Es bleibt bedeckt und regnet zeitweise kräftig.

Die Temperaturen liegen bei ein bis vier Grad in Schleswig-Holstein und Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern ist es mit minus einem bis minus vier Grad kälter.

Dort wird anfangs auch Schnee erwartet. An der Küste frischt der Wind auf.