Es wird noch kälter im Norden: "Winter, wie wir ihn lange nicht hatten"

Hamburg - Am Mittwoch gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) die nächste Warnung raus. In der Nacht zu Donnerstag wird mit strengem Frost gerechnet.

In der Nacht zu Donnerstag fällt die Temperatur auf -12 Grad. © Daniel Bockwoldt/dpa

Seit Anfang Januar macht der Winter im Norden nur kurze Verschnaufpausen, sorgt für verschneite Landschaften und zugefrorene Gewässer. "Das ist ein Winter, wie wir ihn lange nicht hatten", bestätigt Meteorologe Felix Herz gegenüber TAG24.

Am Mittwoch zeigt sich zumindest mal die Sonne, auch wenn das Thermometer wieder im Minusbereich bleibt. In der Nacht zu Donnerstag bleibt zwar Schneefall aus, doch die Temperaturen gehen noch mal richtig in den Keller.

Der DWD hat eine amtliche Warnung vor strengem Frost herausgegeben, im Binnenland fällt die Temperatur auf -12 Grad. Am Donnerstag bleibt es bei -1 Grad ebenfalls frostig.

Keine guten Aussichten also für den Winterdienst. "Dieser Winter zehrt an den Kräften", sagt Anna-Maria Jeske von der Stadtreinigung Hamburg. In dieser Saison sei der Winterdienst bereits zu 22 Volleinsätzen ausgerückt. "Im Schnitt sind es 13 bis 14", so Jeske.

Die Saison geht für die Stadtreinigung von Mitte Oktober bis Mitte April. 21 der 22 Einsätze fanden allein in diesem Jahr statt.

"Das ist eine Herausforderung für die Stadtreinigung. Für die einzelnen Menschen ist es natürlich auch eine Belastung, jede Nacht raus zu müssen", sagt Jeske.

