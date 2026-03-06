Frühlings-Temperaturen im Norden - Teilweise mit Nebel und Regen

Von Nina Becker Hamburg - Die Menschen im Norden erwartet ein Wochenende mit milden Temperaturen. Am Freitag bleibt es meist sonnig, wobei einzelne Wolken durchziehen können.

Die Temperaturen sollen am Wochenende milder werden, allerdings kann es im Norden auch nebelig und regnerisch werden. (Symbolbild) © Georg Wendt/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, steigen die Maximalwerte auf bis zu neun Grad auf Helgoland und bis zu 18 Grad in Hamburg.

In der Nacht zum Samstag bewölkt es sich zunehmend, die Tiefsttemperaturen liegen bei rund fünf Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein. Im südöstlichen Binnenland ist bei minus einem Grad stellenweise leichter Frost möglich.

Am Samstag wird es etwas wechselhafter - von heiter bis wolkig, neblig-trüb und mit leichten Regenschauern im Norden. Die Höchsttemperaturen liegen ähnlich wie am Vortag. In der Nacht zum Sonntag wird es etwas trüber.

Von der Nordsee kommt Seenebel auf und örtlich kann es leicht regnen. Die Tiefstwerte liegen etwas über null Grad.