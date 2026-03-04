Kältester Tag der Woche! So geht es weiter
Von Cosima Eiwan
Hamburg - Den Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg steht heute der kühlste Tag der Woche bevor. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden am Mittwoch nicht dieselben Temperaturen wie an den Tagen davor erreicht. Frühlingshaft und sonnig bleibe es aber trotzdem.
In den frühen Morgenstunden sollen sich nördlich des Kanals ein paar Nebelfelder gebildet haben, die sich aber noch am frühen Vormittag auflösen sollen. Danach sei es den Rest des Tages sonnig mit vereinzelten Wolken am Himmel.
Die Temperaturen sollen an der Küste unter 10 Grad Celsius bleiben und im Binnenland maximal 12 Grad Celsius erreichen.
In der Nacht zu Donnerstag kann die Temperatur laut einem Meteorologen des DWD auf -1 Grad Celsius sinken, wodurch es zu Luftfrost kommen könnte.
Auch wenn es in den kommenden Tagen wieder wärmer werden soll - am Freitag sollen sogar 16 Grad Celsius erreicht werden -, werde es nachts weiter abkühlen. Bald sollen die Temperaturen aber auch nachts über dem Gefrierpunkt bleiben.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa