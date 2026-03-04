Kältester Tag der Woche! So geht es weiter

Hamburg - Den Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg steht heute der kühlste Tag der Woche bevor. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden am Mittwoch nicht dieselben Temperaturen wie an den Tagen davor erreicht. Frühlingshaft und sonnig bleibe es aber trotzdem.

Die Sonne bleibt, dennoch sinken die Temperaturen etwas im Vergleich zu den Vortagen. © Christian Charisius/dpa

In den frühen Morgenstunden sollen sich nördlich des Kanals ein paar Nebelfelder gebildet haben, die sich aber noch am frühen Vormittag auflösen sollen. Danach sei es den Rest des Tages sonnig mit vereinzelten Wolken am Himmel.

Die Temperaturen sollen an der Küste unter 10 Grad Celsius bleiben und im Binnenland maximal 12 Grad Celsius erreichen.

In der Nacht zu Donnerstag kann die Temperatur laut einem Meteorologen des DWD auf -1 Grad Celsius sinken, wodurch es zu Luftfrost kommen könnte.