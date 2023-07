Schließungen & Unwetterwarnung: "Extremes" Sturmtief "Poly" hat Norden im Griff

Hamburg – Mit stürmischem Wind und Orkanböen fegt das Sturmtief "Poly" am Mittwoch über Hamburg und Schleswig-Holstein. Der Sturm bringt an den Küsten im Tagesverlauf Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde mit sich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit.