Sommer, Sonne und kühle Brise am Strand: So wird das Wetter im Norden

Auch am Dienstag wird es heiter und trocken. Nur an der Nordsee kann es ein paar Wolken geben. Auf der Insel Sylt werden höchstens 15 Grad erreicht, in Kiel 22 und in Hamburg bis 24 Grad. Nachts wird es nördlich des Nord-Ostsee-Kanals teils wolkig, sonst bleibt es oft klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen sieben und elf Grad.

Am Montag gibt es teilweise leichte Bewölkung, nur auf der Nordsee ist es am Vormittag teils wolkig. Ansonsten scheint die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperatur steigt auf 22 bis 25 Grad in Hamburg und Holstein. Auf den Nordfriesischen Inseln und an der Westküste ist es mit 17 Grad deutlich frischer. Nachts kann es Nebelfelder geben, dabei geht die Temperatur auf sechs bis zehn Grad zurück.

Das heißt: Es gibt weiter Sonne satt, außerdem ist kein Regen in Sicht. Gleichzeitig strömt kühlere Luft aus nördlichen Richtungen ins Land, die sich erst im Tagesverlauf erwärmt. Doch in den kommenden Tagen sind auch über 25 Grad möglich.

Deutlich kühler wird es auf Sylt. (Archivbild) © Carsten Rehder/dpa

Viel Sonne gibt es ebenfalls am Mittwoch. Auf Sylt werden bis zu 16 Grad erreicht, um 24 Grad werden es in Hamburg und Lauenburg. Obwohl in der Nacht teilweise Wolken am Himmel vorbeiziehen, bleibt es trocken. Es kühlt sich auf acht bis zwölf Grad ab.

Am Donnerstag wird es heiter und trocken. An der Nordsee kann es zeitweise Wolken geben, die aber keinen Regen bringen. Die Temperatur steigt auf 23 Grad in Flensburg und bis 26 Grad in Hamburg an. An der Westküste wird es wieder kühler, doch auch hier sind um die 20 Grad möglich. Nachts werden es neun bis zwölf Grad.

Die ganze Zeit weht der Wind meist schwach. Nur an der Nordsee kann er auch mal etwas auffrischen.

Wer bei dem vielen Sonnenschein ans Baden denkt, muss sich auf kühle Wassertemperatur einstellen. Die Nordsee erreicht laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie höchstens 14 bis 18 Grad, mit 16 bis 21 Grad lädt die Ostsee dagegen teilweise zum Baden ein.