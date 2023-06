Sommerwetter in Hamburg: Jetzt sind Gewitter möglich

Hamburg - Nach tagelangem Sonnenschein und sich verschärfender Trockenheit kann es jetzt Gewitter in Norddeutschland geben.

Der Juni zeigte sich bislang in Hamburg sehr sommerlich. © Ulrich Perrey/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, bestimmt Hoch "Zayeneh" weiter das Wetter in Hamburg. Doch am Donnerstag strömt warme und etwas feuchtere Luft in den Norden. Dadurch steigt die Gefahr von Gewittern.

Bis zum Abend kann es örtlich starke Gewitter mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, dazu Sturmböen um 65 Stundenkilometer und kleinkörnigem Hagel geben. Die Wahrscheinlichkeit dazu hält der DWD aber für gering. Sollte es aber Gewitter geben, dürften sie nur kurz andauern. Gegen Abend klingen sie ab.

Bei Tageshöchstwerten von rund 25 Grad ist es am Donnerstag meist trocken, einzelne Schauer sind aber möglich. Vor allem nachts kann es von Fehmarn bis nach Hamburg leichten Regen geben. Mit um zwölf Grad wird es angenehm kühl.

Auch am Freitag sind starke Gewitter möglich. Der DWD rechnet Starkregen um 20 Liter in einer Stunde, Sturmböen um 65 km/h und Hagel. Ansonsten ist es bewölkt und zeitweise fällt noch leichter Regen im Südosten Schleswig-Holstein. In der Osthälfte gibt es im Tagesverlauf häufiger Schauer oder Gewitter.