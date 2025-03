Vitamin-D-Schub im Norden: Sommerliche Temperaturen mit viel Sonne zum Wochenende

Es wird sonnig in Hamburg und Schleswig-Holstein. Auch die Temperaturen steigen.

Von Eva Dangelmeier

Hamburg/Kiel - Die Sonne strahlt bereits am Morgen. In Hamburg und Kiel ist am Freitag frühlingshaftes Wetter angesagt.

Das Wetter in Hamburg lädt zum Verweilen am Elbstrand ein. © Georg Wendt/dpa Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 10 Grad an der Ostsee bei auflandigem Wind, 13 Grad an der dänischen Grenze und 19 Grad in Hamburg. Im Tagesverlauf soll allerdings ein böig auflebender, zunehmend mäßiger, an der Küste auch frischer Ostwind wehen. In der Nacht zum Samstag bleibt es klar. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kühlt es auf 2 bis 5 Grad ab.