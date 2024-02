Warnung vor "Wencke": Lebensgefährliche Orkanböen drohen

Die volle Stärke wird "Wencke" voraussichtlich an der Nordseeküste entfalten. (Archivbild) © Volker Bartels/dpa

Während am Mittwoch noch völlig unklar war, wie stark der Wind wehen wird, zeichnet sich die Lage inzwischen viel deutlicher ab. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab Donnerstagabend vor schweren Sturmböen und Orkanböen in Norddeutschland.

Der Schwerpunkt des Sturms wird in Schleswig-Holstein erwartet. An der Nordseeküste rechnet der DWD ab 21 Uhr mit Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 110 und 130 km/h! Auch in weiten Teilen des Binnenlandes muss mit Orkan gerechnet werden. Selbst in Hamburg warnt der DWD vor orkanartigen Böen um 110 Stundenkilometer. "Wencke" wird heftig, aber nur kurz wüten. Bereits am Freitagmorgen soll der Sturm vorbei sein.

Der DWD mahnt in den Gebieten mit Orkan-Warnung eindringlich davor, dass Gefahr für Leib und Leben besteht! Bäume, Hochspannungsleitungen und Gerüste können umstürzen. Äste, Dachziegel und andere, auch große Gegenstände können umherfliegen und Schäden an Gebäuden verursachen.

Daher solltet Ihr den Aufenthalt im Freien vermeiden und Schutz in Gebäuden suchen. Ihr solltet Euch auf erhebliche Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen und Schließungen einstellen.

Sichert Gegenstände im Freien, wie auf dem Balkon oder im Garten. Haltet ausreichend Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Alle Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben.