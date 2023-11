Wetter in Hamburg: Neuer Schnee, Eistage und strenge Frostnächte

Von einer zugefrorenen Außenalster träumen viele Hamburger. Wird es dazu jetzt kommen? (Archivbild) © Lukas Barth dpa/lno

Wie die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt, bringt Tief "Quintus" maritime Polarluft mit sich. Bis zum Mittwochabend kann es auf die zwei bis zehn Zentimeter Schnee, die bereits in der Nacht gefallen waren, bis zu fünf weitere Zentimeter der weißen Pracht geben.

Vor allem in Ostholstein muss auch in der Nacht zum Donnerstag mit weiterem Schneefall gerechnet werden. In wenigen Stunden sind dort Mengen um zehn Zentimeter möglich. Ihr müsst also weiter mit Verkehrsbehinderungen aufgrund von Glätte rechnen.

Knackig kalt wird es in der Nacht. Der DWD geht davon aus, dass die Temperaturen im Binnenland von Schleswig-Holstein auf bis -9 Grad fallen. Lokal kann es sogar strengen Frost um -11 Grad geben.

Ein von Kachelmannwetter auf X, ehemals Twitter, geteiltes Wettermodell geht sogar von bis zu -14 Grad aus, wenn der Himmel aufklart. Auf Helgoland werden dagegen 0 Grad erwartet.