Vorsicht, Glätte! Schnee und Frost verwandeln Straßen in Rutschbahnen

Hamburg - Angesichts des frühwinterlichen Wetters in Norddeutschland gibt es mehrere amtliche Warnungen.

Dichtes Schneetreiben war Dienstagnacht in Hamburg zu sehen. © Blaulicht-News.de

Tief "Quintus" ließ es in der Nacht zum Mittwoch ordentlich schneien, sodass am Morgen selbst in Hamburg eine mehrere Zentimeter dicke Schneedecke lag.

Bis zum Abend zieht der Schneefall langsam ostwärts ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei bleibt die weiße Pracht wohl fast überall liegen, denn es gibt auch tagsüber leichten Dauerfrost bei -1 Grad.

Der DWD warnt in Hamburg sowie dem südöstlichen Schleswig-Holsteins bis 10 Uhr vor leichtem Schneefall. Dabei können Mengen zwischen zwei und zehn Zentimeter fallen. Der Winterdienst ist vielerorts seit der Nacht im Einsatz.

Außerdem besteht eine Warnung vor Glätte und Frost in ganz Norddeutschland. Achtung, Rutschgefahr! Wenn Ihr im Straßenverkehr unterwegs seid, solltet Ihr daher Euer Verhalten anpassen.